Сырский заявил о реформе ТРО: количество пехоты сократят и создадут подразделения дронов

Решение направлено на усиление боевой способности бригад в обороне и расширение применения беспилотных систем.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в бригадах территориальной обороны сократят количество пехотных батальонов.

Вместо этого в ТрО создадут по два батальона беспилотных систем.

Аргументация таких действий — это увеличение боевой способности бригад теробороны.

По словам Сырского, применять ТрО как элемент для наступательных операций — нецелесообразно, однако можно привлекать для других заданий.

«В обороне их возможности можно нарастить путем увеличения для них в несколько раз количества дронов разного назначения. Они будут иметь по два батальона беспилотных сил», — заявил главнокомандующий ВСУ в интервью «24 Каналу».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.