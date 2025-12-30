  1. В Украине

Сырский заявил о реформе ТРО: количество пехоты сократят и создадут подразделения дронов

08:30, 30 декабря 2025
Решение направлено на усиление боевой способности бригад в обороне и расширение применения беспилотных систем.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в бригадах территориальной обороны сократят количество пехотных батальонов.

Вместо этого в ТрО создадут по два батальона беспилотных систем.

Аргументация таких действий — это увеличение боевой способности бригад теробороны.

По словам Сырского, применять ТрО как элемент для наступательных операций — нецелесообразно, однако можно привлекать для других заданий.

«В обороне их возможности можно нарастить путем увеличения для них в несколько раз количества дронов разного назначения. Они будут иметь по два батальона беспилотных сил», — заявил главнокомандующий ВСУ в интервью «24 Каналу».

ВСУ Александр Сырский Силы ТрО

Лента новостей

