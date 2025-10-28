Практика судов
Из-за большого количества соцвыплат правительство перейдет к «социальному договору» в вопросе льгот и выплат

07:45, 28 октября 2025
Правительство разрабатывает новую модель социальной поддержки – «социальный договор», предусматривающий взаимную ответственность государства, граждан и бизнеса.
В Украине готовятся к масштабному перезапуску системы социальной политики. Министерство социальной политики, семьи и единства Украины начало работу над концепцией «нового социального договора» — модели взаимной ответственности государства, граждан и бизнеса, которая должна заменить нынешнюю систему льгот и выплат.

По словам министра Дениса Улютина, нынешняя структура социальной поддержки является чрезмерно сложной и неэффективной: большое количество различных пособий и льгот привело к перегрузке государственного бюджета, при этом оказавшись неэффективной.

«Социальная политика должна завершаться трудоустройством и полным восстановлением человека. Этого нельзя достичь разовыми выплатами — государство должно стимулировать человека вернуться к достойной жизни», — подчеркнул Улютин.

От распределения ресурсов — к формированию человеческого капитала

Министр отметил, что новая система должна отойти от роли инструмента распределения ресурсов и стать механизмом формирования человеческого капитала, доверия и социальной сплоченности.

«Государство не может решать все единолично. Бизнес, общины, общественные организации — все должны участвовать в создании среды, где каждый человек имеет достоинство, возможности и чувство безопасности. Мы, как зрелое государство, должны понимать, что обязаны поддерживать в первую очередь тех, кто не может сам себя обеспечить. Наша задача — не просто перераспределять ресурсы, а строить сообщество, в котором человек не остается один на один со своими проблемами», — отметил министр.

Концепция предусматривает «взрослый диалог» между государством, гражданами и бизнесом.

В то же время Денис Улютин заявил, что вопрос внедрения обязательной накопительной пенсионной системы в Украине пока является преждевременным, поскольку финансовый рынок не готов эффективно инвестировать такие средства.

Он также добавил, что правительство сейчас сосредоточено на совершенствовании солидарной системы пенсионного обеспечения и постепенном переходе к модели профессиональных пенсий.

