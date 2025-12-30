У Києві чоловік їздив містом із муляжем протипіхотної міни на даху автомобіля, фото

Поліція кваліфікувала дії водія як дрібне хуліганство та склала адміністративний протокол.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності водія, який закріпив на даху свого автомобіля муляж протипіхотної міни та їздив містом. Про це повідомляє столична поліція.

Так, до поліції звернулися місцеві мешканці, які занепокоїлися побачивши на автівці боєприпас.

Поліцейські встановили, що легковик належить 38-річному киянину, який роздрукував на 3D-принтері муляж протипіхотної міни ПФМ 1, більш відомої під назвою «Пелюстка», та прикріпив його на даху свого транспортного засобу.

Правоохоронці склали відносно чоловіка адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство. Наразі адміністративні матеріали скеровано до суду.

Поліція наголошує, що навіть імітація або муляжі предметів, які можуть сприйматися як небезпечні, у публічних місцях є неприпустимими. Подібні дії можуть спричинити паніку серед громадян та відволікають екстрені служби від виконання першочергових завдань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.