В Киеве мужчина ездил по городу с муляжом противопехотной мины на крыше автомобиля, фото

В Киеве правоохранители привлекли к административной ответственности водителя, который закрепил на крыше своего автомобиля муляж противопехотной мины и ездил по городу. Об этом сообщает столичная полиция.

Так, в полицию обратились местные жители, которые обеспокоились, увидев на автомобиле боеприпас.

Полицейские установили, что легковой автомобиль принадлежит 38-летнему киевлянину, который распечатал на 3D-принтере муляж противопехотной мины ПФМ 1, более известной под названием «Пелюстка», и прикрепил его на крыше своего транспортного средства.

Правоохранители составили в отношении мужчины административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — мелкое хулиганство. В настоящее время административные материалы направлены в суд.

Полиция подчеркивает, что даже имитация или муляжи предметов, которые могут восприниматься как опасные, в публичных местах являются недопустимыми. Подобные действия могут вызвать панику среди граждан и отвлекают экстренные службы от выполнения первоочередных задач.

