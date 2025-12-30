НБУ урегулировал правила для графиков платежей по потребительским кредитам

Урегулирован вопрос неприменения технических требований в приложениях к договорам о потребительском кредите в форме графика платежей.

Фото: flickr

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк урегулировал вопрос неприменения технических требований в приложениях к договорам о потребительском кредите в форме графика платежей. Соответствующие изменения внесены в нормативно-правовые акты регулятора.

Как сообщили в НБУ, Правление Нацбанка приняло постановление № 159, которым внесены изменения в:

Положение о дополнительных требованиях к договорам о предоставлении финансовых услуг и финансовых платежных услуг, заключаемых банками с потребителями, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 22 января 2021 года № 7 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 25 ноября 2022 года № 232) (с изменениями);

Положение о дополнительных требованиях к договорам небанковских финансовых учреждений о предоставлении средств в заем (потребительский, финансовый кредит), утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 03 ноября 2021 года № 113 (с изменениями).

После вступления изменений в силу будет четко определено, что технические требования, установленные в приложениях к Положению № 7 и Положению № 113, не применяются к приложению к договору о потребительском кредите с детальным перечнем составляющих общей стоимости кредита в форме графика платежей.

В НБУ поясняют, что это обеспечит правовую определенность неприменения технических требований Положения № 7 и Положения № 113 к указанному приложению.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.