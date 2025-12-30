  1. В Україні

НБУ врегулював правила для графіків платежів за споживчими кредитами

07:18, 30 грудня 2025
Урегульовано питання незастосування технічних вимог у додатках до договорів про споживчий кредит у формі графіка платежів.
Фото: flickr
Національний банк врегулював питання незастосування технічних вимог у додатках до договорів про споживчий кредит у формі графіка платежів. Відповідні зміни внесено до нормативно-правових актів регулятора.

Як повідомили в НБУ, Правління Нацбанку ухвалило постанову № 159, якою внесено зміни до:

  • Положення про додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг та фінансових платіжних послуг, укладених банками зі споживачами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 січня 2021 року № 7 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2022 року № 232) (зі змінами);
  • Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 листопада 2021 року № 113 (зі змінами).

Після набрання чинності змін буде чітко визначено, що технічні вимоги, встановлені в додатках до Положення № 7 та Положення № 113, не застосовуються на додаток до договору про споживчий кредит із детальним переліком складових загальної вартості кредиту у формі графіка платежів.

У НБУ пояснюють, що це забезпечить правову визначеність незастосування технічних вимог Положення № 7 та Положення № 113 на зазначений додаток.

НБУ

