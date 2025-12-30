НБУ выпустил золотую памятную монету, посвященную Архангелу Михаилу

Номинал монеты — 20 гривен, тираж ограничен до 10 тысяч экземпляров.

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету, посвященную Архистратигу Михаилу. Об этом сообщила пресс-служба НБУ. Монета имеет номинал 20 гривен, изготовлена из золота 900 пробы, а ее тираж составляет до 10 000 штук.

В Нацбанке отметили, что традиционно завершают нумизматический год выпуском памятной монеты, посвященной Архангелу Михаилу. Во время полномасштабной войны этот образ приобрел особую популярность в Украине, в частности среди военных, поскольку Архангел Михаил считается покровителем тех, кто борется за справедливость. Именно поэтому в этом году памятную монету, которая уже завоевала симпатию украинцев, выпустили в золотом исполнении.

На аверсе монеты на фоне паттерна ММ-14 («Рисунок маскировочный образца 2014 года», известный также как «Пиксель» или «Украинский пиксель») изображен стилизованный лавровый венок, символизирующий славу и победу.

На реверсе, на зеркальном фоне, изображен Архистратиг Михаил. По обе стороны от него размещены стилизованные силуэты воинов Вооруженных Сил Украины, вертолеты и противотанковые ежи, которые композиционно подчеркивают борьбу за сохранение независимости. По кругу монеты размещена надпись: «...ЗА НАС И ДУШИ ПРАВЕДНЫХ, И СИЛА АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА» — строки из поэмы Тараса Шевченко «Гайдамаки», выполненные шрифтом ChebanykSansN.2017.

Реализация памятной монеты в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и через банки-дистрибьюторы начнется в январе 2026 года.

