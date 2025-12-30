  1. В Украине

Как распознать финансовую пирамиду — названы ключевые признаки

07:36, 30 декабря 2025
Комиссия определила 5 признаков создания, функционирования и продвижения финансовой пирамиды.
Фото: vechirniy.kyiv.ua
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила постановление «Об определении и обнародовании ориентировочного неисчерпывающего перечня признаков создания, функционирования и/или продвижения финансовой пирамиды» от 19 декабря 2025 года № 10/21/3423/К01.

Его целью является предоставление четких ориентиров для выявления финансовых пирамид с целью защиты инвесторов и потребителей от мошеннических схем и недобросовестной практики на рынках капитала.

Определены 5 признаков создания, функционирования и/или продвижения финансовой пирамиды:

- Вступительный взнос.

Обязательным условием присоединения или участия является внесение средств в форме денег, виртуальных активов или других платежных средств, который может оформляться как «инвестиция» либо как приобретение продукта без реальной экономической ценности;

- Вознаграждение за сам факт участия.

Обещается вознаграждение в форме денежных средств, виртуальных активов или других платежных средств не за реальную деятельность, а за сам факт участия или внесения средств в проект (схему);

- Источник вознаграждений — вступительные взносы новых участников.

Выплаты уже привлеченным участникам осуществляются преимущественно за счет средств, внесенных новыми участниками;

- Отсутствие реальной деятельности.

Вознаграждения не формируются за счет реальных продаж товаров или предоставления услуг в рамках хозяйственной деятельности;

- Связь между взносами новых участников и вознаграждениями уже привлеченных.

Выплаты участникам зависят от привлечения новых участников и осуществляются не из прибыли реального бизнеса, а за счет их взносов.

Указанные признаки разработаны в соответствии с Директивой Европейского парламента и Совета 2005/29/ЕС от 11 мая 2005 года о недобросовестной коммерческой практике между предприятиями и потребителями на внутреннем рынке.

