Як розпізнати фінансову піраміду — назвали ключові ознаки

Комісія визначила 5 ознак створення, функціонування та просування фінансової піраміди.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що затвердила постанову «Про визначення та оприлюднення орієнтовного невичерпного переліку ознак створення, функціонування та/або просування фінансової піраміди» від 19 грудня 2025 року №10/21/3423/К01.

Її метою є надати чіткі орієнтири для виявлення фінансових пірамід, щоб захистити інвесторів і споживачів від шахрайських схем та недобросовісної практики на ринках капіталу.

Визначено 5 ознак створення, функціонування та/або просування фінансової піраміди:

- Вступний платіж.

Обов’язковою умовою приєднання чи участі є внесок у формі коштів, віртуальних активів або інших платіжних засобів, який може оформлюватися як «інвестиція» або як придбання продукту без реальної економічної цінності;

- Винагорода за факт участі.

Обіцяється винагорода у формі коштів, віртуальних активів або інших платіжних засобів не за реальну діяльність, а за сам факт участі або внесення коштів у проєкт (схему);

- Джерело винагород — вступні внески нових учасників.

Виплати вже залученим учасникам здійснюються переважно коштами, які внесли нові учасники;

- Відсутність реальної діяльності.

Винагороди не формуються за рахунок реальних продажів товарів або надання послуг у межах господарської діяльності;

- Зв’язок між внесками нових учасників та винагородами для вже залучених.

Виплати учасникам залежать від залучення нових учасників і здійснюються не з прибутку реального бізнесу, а коштом їхніх внесків.

Ознаки розроблено відповідно до Директиви Європейського Парламенту та Ради 2005/29/ЄС від 11 травня 2005 року щодо недобросовісної комерційної практики між підприємствами та споживачами на внутрішньому ринку.

