WhatsApp запускає біометричний захист чатів

13:21, 1 листопада 2025
WhatsApp запровадив захист резервних копій чатів відбитком пальця та скануванням обличчя.
Месенджер WhatsApp запустив функцію захисту резервних копій чатів за допомогою відбитка пальця, розпізнавання обличчя або пароля блокування екрана замість традиційних паролів. Про це йдеться в блозі компанії.

WhatsApp став першим додатком для обміну конфіденційними повідомленнями з наскрізним шифруванням резервних копій, що забезпечує безпеку старих повідомлень.

Нова функція шифрування ключем доступу дозволяє замінити складний 64-значний ключ або пароль біометричними даними чи кодом екрана. Це гарантує безпеку, доступність і конфіденційність резервних копій, використовуючи ту ж систему захисту, що й для особистих чатів і дзвінків.

Функція впроваджуватиметься поступово протягом тижнів і місяців. Для активації: Установки – Чати – Резервна копія чатів – Резервна копія з наскрізним шифруванням.

WhatsApp технології

