WhatsApp запускает биометрическую защиту чатов

13:21, 1 ноября 2025
WhatsApp ввел защиту резервных копий чатов отпечатком пальца и сканированием лица.
WhatsApp запускает биометрическую защиту чатов
Мессенджер WhatsApp запустил функцию защиты резервных копий чатов с помощью отпечатка пальца, распознавания лица или пароля блокировки экрана вместо традиционных паролей. Об этом говорится в блоге компании.

WhatsApp стал первым приложением для обмена конфиденциальными сообщениями со сквозным шифрованием резервных копий, что обеспечивает безопасность старых сообщений.

Новая функция шифрования ключом доступа позволяет заменить сложный 64-значный ключ или пароль биометрическими данными или кодом экрана. Это гарантирует безопасность, доступность и конфиденциальность резервных копий, используя ту же систему защиты, что и для личных чатов и звонков.

Функция будет внедряться постепенно в течение нескольких недель и месяцев. Для активации: Настройки – Чаты – Резервная копия чатов – Резервная копия со сквозным шифрованием.

