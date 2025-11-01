Міністерку інфраструктури Албанії Баллуку звинуватили у порушенні тендерних правил

Звинувачення стосуються закупівель для будівництва дороги у 2020 році.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Віцепрем’єр-міністерку та міністерку інфраструктури Албанії Белінду Баллуку звинуватили у порушенні правил проведення державних тендерів. Про це повідомляє BIRN.

Вона відвідала Спеціальну прокуратуру Альбанії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю (SPAK) для ознайомлення з обвинуваченнями.

Після візиту Баллуку заявила, що «вірить у справедливість» і перебуває під слідством у справі про закупівлі для будівництва дороги у 2020 році.

Вона – найвищий посадовець Альбанії, проти якого ведеться розслідування за «порушення рівності учасників тендерів або державних аукціонів».

Баллуку є ключовою фігурою в Соціалістичній партії на чолі з Еді Рамою. Прем’єр закликав дочекатися результатів слідства, дистанціюючись від справи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.