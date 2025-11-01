Министра инфраструктуры Албании Баллуку обвинили в нарушении тендерных правил

Обвинения касаются закупок для строительства дороги в 2020 году.

Вице-премьер-министра и министра инфраструктуры Албании Белинду Баллуку обвинили в нарушении правил проведения государственных тендеров. Об этом сообщает BIRN.

Она посетила Специальную прокуратуру Албании по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью (SPAK) для ознакомления с обвинениями.

После визита Баллуку заявила, что «верит в справедливость» и находится под следствием по делу о закупках для строительства дороги в 2020 году.

Она – высший чиновник Албании, против которого ведется расследование за «нарушение равенства участников тендеров или государственных аукционов».

Баллуку является ключевой фигурой в Социалистической партии во главе с Эди Рамой. Премьер призвал дождаться результатов следствия, дистанцируясь от дела.

