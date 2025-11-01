На кордоні з Польщею утворилися затори – сотня авто стоять на одному з пунктів

Держприкордонслужба повідомила про черги на «Краківці» та «Шегинях».

На в’їзд в Україну фіксують тимчасове накопичення транспорту в пунктах пропуску «Краківець» (близько 100 автомобілів) та «Шегині» (приблизно 30 транспортних засобів). Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрут і, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску, щоб уникнути тривалого очікування.

