На границе с Польшей образовались пробки – сотня автомобилей стоят на одном из пунктов

Госпогранслужба сообщила об очередях на «Краковке» и «Шегинях».

На въезде в Украину фиксируют временное скопление транспорта в пунктах пропуска «Краковец» (около 100 автомобилей) и «Шегини» (примерно 30 транспортных средств). Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и, по возможности, выбирать менее загруженные пункты пропуска, чтобы избежать длительного ожидания.

