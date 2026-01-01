Зеленский назначил Семенюка новым главой Нацкомиссии по ценным бумагам вместо Магомедова

Президент произвел кадровые изменения в финансовом регуляторе.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о кадровом назначении в сфере регулирования финансовых рынков.

Согласно Указу Президента №1019/2025, Алексея Семенюка назначили Председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Соответствующее решение вступает в силу с 31 декабря. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку является государственным коллегиальным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг и фондовым рынком в Украине.

Перед этим Президент подписал указ №1018/2025, которым уволил Руслана Магомедова с должности председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

