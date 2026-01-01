Зеленський призначив Семенюка новим головою Нацкомісії з цінних паперів замість Магомедова

Президент здійснив кадрові зміни у фінансовому регуляторі.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про кадрове призначення у сфері регулювання фінансових ринків.

Згідно з Указом Президента №1019/2025, Олексія Семенюка призначено Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідне рішення набирає чинності з 31 грудня. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є державним колегіальним органом, що здійснює регулювання та нагляд за ринком цінних паперів і фондовим ринком в Україні.

Перед цим Президент підписав указ №1018/2025, яким звільнив Руслана Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

