У Туреччині стався потужний землетрус, є руйнування — відео

Внаслідок землетрусу в провінції Баликесір обвалилися щонайменше три будівлі.

На заході Туреччині стався землетрус магнітудою 6,1. Внаслідок землетрусу обвалилися щонайменше три будівлі, понад 20 поранених, пише The Associated Press.

«За даними Агентства з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), епіцентр землетрусу магнітудою 6,1 знаходився в районі міста Синдиргі в провінції Баликесір», – йдеться в повідомленні.

Поштовхи були зареєстровані 27 жовтня о 22:48 за місцевим часом на глибині 5,99 кілометра. Він відчувався в Стамбулі та сусідніх провінціях Бурса, Маніса та Ізмір.

За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, в Синдиргі обвалилися щонайменше три будівлі та магазин.

Загалом внаслідок землетрусу 22 людини отримали травми, які стаються через фізичний і психологічний вплив землетрусів.

