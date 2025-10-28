В Турции произошло мощное землетрясение, есть разрушения — видео

В результате землетрясения в провинции Балыкесир обрушились как минимум три здания.

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. В результате подземных толчков обрушились по меньшей мере три здания, более 20 человек получили ранения, сообщает The Associated Press.

«По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), эпицентр землетрясения магнитудой 6,1 находился в районе города Синдыргы в провинции Балыкесир», — говорится в сообщении.

Толчки были зафиксированы 27 октября в 22:48 по местному времени на глубине 5,99 километра. Землетрясение ощущалось в Стамбуле и соседних провинциях Бурса, Маниса и Измир.

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, в Синдыргы обрушились как минимум три здания и один магазин.

Всего в результате землетрясения 22 человека получили травмы, которые возникают из-за физического и психологического воздействия подземных толчков.

