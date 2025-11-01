Практика судів
АМКУ оштрафував три компанії питної води

11:33, 1 листопада 2025
АМКУ викрив фальсифікації серед виробників мінеральних вод.
АМКУ оштрафував три компанії питної води
Антимонопольний комітет України визнав дії ТОВ «Ліранс», ТОВ «Торговий дім «Моршинські джерела» та ТОВ «Шаянські джерела» порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції через поширення неправдивої інформації про води «Aqua baby», «Aqua Karpaty» та «Шаянська кремнієва». Про це повідомило відомство.

Справи розпочато за скаргою ПрАТ МЗМВ «ОСКАР» на ТОВ «Ліранс» і ТОВ «Торговий дім «Моршинські джерела». Заявник вказав, що компанії розміщували на етикетках, сайтах і маркетплейсах недостовірні дані про походження вод із Карпат чи Моршинського родовища, їхню належність до мінеральних чи дитячих, спосіб виготовлення, властивості та характеристики.

ТОВ «Ліранс» і ТОВ «Торговий дім «Моршинські джерела» не надали доказів правдивості інформації. АМКУ використав дані Західного наукового центру НАН і МОН України.

Під час контролю виявлено порушення ТОВ «Шаянські джерела» щодо води «Шаянська кремнієва», позначеної як природна мінеральна столова. На етикетці заявлено: «Дбає про мозок*» (*насичує судини кремнієм, сприяє когнітивному відновленню). Компанія не підтвердила ці твердження. ДНП «Український НДІ реабілітації та курортології МОЗ» спростував належність води до мінеральних столових, бо її властивості не перевірялися.

Опитування АМКУ показали: інформація про ці води впливає на рішення споживачів купувати продукцію.

Компанії могли отримати конкурентні переваги не завдяки якості, а через неправдиві відомості, порушуючи права інших виробників мінеральних чи дитячих вод.

АМКУ визнав дії порушенням, оштрафував компанії, зобов’язав ТОВ «Торговий дім «Моршинські джерела» та ТОВ «Шаянські джерела» припинити порушення.

