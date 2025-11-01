АМКУ оштрафовал три компании по производству питьевой воды

АМКУ выявил фальсификации среди производителей минеральных вод.

Антимонопольный комитет Украины признал действия ООО «Лиранс», ООО «Торговый дом «Моршинские источники» и ООО «Шаянские источники» нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции из-за распространения ложной информации о воде «Aqua baby», «Aqua Karpaty» и «Шаянская кремниевая». Об этом сообщило ведомство.

Дела возбуждены по жалобе ЧАО МЗМВ «ОСКАР» на ООО «Лиранс» и ООО «Торговый дом «Моршинские источники». Заявитель указал, что компании размещали на этикетках, сайтах и маркетплейсах недостоверные данные о происхождении вод из Карпат или Моршинского месторождения, их принадлежности к минеральным или детским, способе изготовления, свойствах и характеристиках.

ООО «Лиранс» и ООО «Торговый дом «Моршинские источники» не предоставили доказательств правдивости информации. АМКУ использовал данные Западного научного центра НАН и МОН Украины.

В ходе контроля выявлено нарушение ООО «Шаянские источники» в отношении воды «Шаянская кремниевая», обозначенной как природная минеральная столовая. На этикетке заявлено: «Заботится о мозге*» (*насыщает сосуды кремнием, способствует когнитивному восстановлению). Компания не подтвердила эти утверждения. ГНП «Украинский НИИ реабилитации и курортологии МЗ» опроверг принадлежность воды к минеральным столовым, так как ее свойства не проверялись.

Опросы АМКУ показали: информация об этих водах влияет на решение потребителей покупать продукцию.

Компании могли получить конкурентные преимущества не благодаря качеству, а из-за ложных сведений, нарушая права других производителей минеральных или детских вод.

АМКУ признал действия нарушением, оштрафовал компании, обязал ООО «Торговый дом «Моршинские источники» и ООО «Шаянские источники» прекратить нарушение.

