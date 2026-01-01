Как рационально пользоваться отоплением, когда дома никого нет: советы по безопасности и экономии

Как безопасно настроить отопление во время отпуска или поездки к родственникам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время отпуска, поездки к родственникам или длительного отсутствия дома важно заботиться не только об экономии, но и о безопасности жилья. В холодный период года многие украинцы пытаются сэкономить на коммунальных услугах, полностью отключая отопление. Однако такая экономия может обернуться серьезными проблемами для жилья и дополнительными расходами. Эксперты советуют: полное отключение отопления зимой — не лучшее решение.

Специалисты издания Martha Stewart объясняют, почему поддержание минимальной температуры в доме является более безопасным и в долгосрочной перспективе — более выгодным.

Чем опасно полное отключение отопления

По словам экспертов, в холодные месяцы отказ от отопления может привести сразу к нескольким серьезным рискам.

Замерзание и разрыв труб. Когда температура в помещении опускается ниже нуля, вода в трубах может замерзнуть. Это особенно опасно для домов с плохой теплоизоляцией или открытыми коммуникациями. Результат — разрыв труб и дорогостоящий ремонт.

Накопление влаги и появление плесени. Холодное помещение быстро накапливает влагу. Конденсат оседает на стенах, окнах и потолках, создавая благоприятную среду для плесени, грибка и повреждения отделки.

Износ системы отопления. Когда после длительного перерыва систему приходится запускать в полностью холодном доме, котел или тепловой насос работают на пределе возможностей. Это сокращает ресурс оборудования и повышает риск поломок.

Как правильно экономить на отоплении

Специалисты подчеркивают: вместо полного отключения стоит постепенно снижать температуру.

Оптимальный вариант — уменьшить ее на 7–10 градусов. Это позволяет поддерживать циркуляцию воздуха, избегать избыточной влажности и не создавать стресс для системы отопления.

Эксперты сравнивают это с движением автомобиля: постоянно резко тормозить и снова набирать скорость менее экономично, чем двигаться стабильно. С отоплением — та же логика.

Оптимальная температура: когда вы дома

Для комфорта и экономии рекомендуют придерживаться следующих правил:

20–22 °C — оптимальная температура для проживания;

реверсивный режим потолочных вентиляторов помогает равномерно распределять тепло;

регулярная замена фильтров (каждые 3–12 месяцев) повышает эффективность системы;

открытые шторы на солнечной стороне обеспечивают дополнительное естественное тепло;

закрытие вентиляции в комнатах, которыми не пользуются, помогает удерживать тепло там, где оно нужно.

Какую температуру оставлять, когда никого нет

Если квартира или дом временно пустуют, эксперты советуют:

поддерживать 10–13 °C — этого достаточно, чтобы защитить трубы от замерзания;

по возможности перекрывать основное водоснабжение;

использовать умный термостат, который позволяет дистанционно управлять температурой и экономить до 10–15 % энергии;

проверить изоляцию и герметичность окон и дверей;

оставлять открытыми дверцы под мойками в ванной и на кухне, чтобы теплый воздух доходил до труб.

Баланс вместо крайностей

Эксперты подчеркивают: разумная экономия — это не полное отключение отопления, а баланс между комфортом, безопасностью и эффективностью. Поддержание минимальной температуры позволяет избежать аварий, сохранить систему отопления и не переплачивать за ремонт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.