Оприлюднили план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків у 2026 році

08:00, 2 січня 2026
Податкова оприлюднила перелік запланованих у 2026 році перевірок.
Фото: finclub.net
Державна податкова служба України затверджено план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків у 2026 році.

План сформований відповідно до вимог статті 77 Податкового кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 02.06.2015 № 524 «Про затвердження  Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» (із змінами та доповненнями).

Перелік запланованих у 2026 році перевірок:

