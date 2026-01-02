Оприлюднили план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків у 2026 році

Податкова оприлюднила перелік запланованих у 2026 році перевірок.

Фото: finclub.net

Державна податкова служба України затверджено план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків у 2026 році.

План сформований відповідно до вимог статті 77 Податкового кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 02.06.2015 № 524 «Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» (із змінами та доповненнями).

Перелік запланованих у 2026 році перевірок:

