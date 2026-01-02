  1. В Украине

Опубликовали план-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков в 2026 году

08:00, 2 января 2026
Налоговая обнародовала перечень запланированных на 2026 год проверок.
Фото: finclub.net
Государственной налоговой службой Украины утвержден план-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков в 2026 году.

План сформирован в соответствии с требованиями статьи 77 Налогового кодекса Украины и приказа Министерства финансов Украины от 02.06.2015 № 524 «Об утверждении Порядка формирования плана-графика проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков» (с изменениями и дополнениями).

Перечень запланированных в 2026 году проверок:

   

налоговая налоги

