З 1 січня аудіозапис для встановлення інвалідності став обов’язковим

07:18, 2 січня 2026
Відеозапис залишається необов’язковим для експертних команд.
Фото: rayon.in.ua
З 1 січня 2026 року аудіофіксація розгляду справи експертними командами за допомогою звукозаписувальних засобів стала обов’язковою під час очного оцінювання, виїзного оцінювання за місцем перебування чи лікування людини, а також дистанційного оцінювання з використанням телемедицини (телевідеоконсультування). Про це повідомили в МОЗ.

Обов’язкова аудіофіксація не проводиться лише під час заочного оцінювання, хоча експертна команда може фіксувати його аудіозаписом за власною ініціативою.

До 1 січня 2026 року аудіофіксація була необов’язковою і проводилася за ініціативою команди. Відеофіксація експертними командами з 1 січня 2026 року залишається необов’язковою.

Людина, щодо якої проводиться оцінювання, або її уповноважений представник може самостійно здійснювати аудіо- чи відеозапис.

Права людини щодо фіксації оцінювання

Окрім фіксації експертною командою, людина або її представник має право самостійно здійснювати відео- чи аудіозапис засідання, фотофіксацію документів, що формуються під час оцінювання, а також отримувати доступ до аудіозапису, який зберігається в закладі охорони здоров’я.

Самостійний відео- та аудіозапис

Людина або її представник може до початку оцінювання подати адміністратору закладу охорони здоров’я заяву у довільній формі (паперову або, за технічної можливості, електронну) щодо самостійної відео- та/або аудіофіксації з використанням власних засобів.

У заяві має бути зобов’язання не перешкоджати процесу оцінювання та не використовувати запис для інших цілей, окрім підготовки скарги чи оскарження рішення експертної команди.

Без заяви заклад має підстави відмовити в дозволі на самостійний запис.

Фотофіксація документів

Людина або її представник має право за допомогою власних засобів здійснювати фотофіксацію документів, що формуються експертною командою під час оцінювання.

Отримання копії аудіозапису

З 1 січня 2026 року після оцінювання людина має право отримати копію аудіозапису, зробленого командою, подавши клопотання до закладу охорони здоров’я.

Використання записів під час оскарження

Відео- та аудіозаписи можуть використовуватися для підготовки скарги на рішення експертної команди та під час її розгляду в Центрі оцінювання функціонального стану особи або в суді.

Як має здійснюватися фіксація під час оцінювання

Відео- та аудіофіксація має проводитися без перешкод процесу оцінювання, з дотриманням особистих немайнових прав учасників, тактовністю, ввічливістю, витримкою та повагою — незалежно від того, хто здійснює запис.

Обмеження щодо використання відео- та аудіозаписів

Не допускається публічне використання відео- чи аудіозаписів без згоди осіб, що на них присутні, зокрема публічний показ, сповіщення чи розміщення в інтернеті, включно з соціальними мережами.

Записи можуть долучатися до матеріалів під час оскарження рішення експертної команди.

Аудіофіксація експертними командами (з 1 січня 2026 року)

Обов’язковою є аудіофіксація розгляду справи під час очного оцінювання, виїзного оцінювання за місцем перебування/лікування людини та дистанційного оцінювання із застосуванням телемедицини.

Закладам охорони здоров’я рекомендовано розміщувати наліпки про аудіофіксацію на дверях кабінетів, на початку засідання проговорювати склад команди та попереджати про фіксацію.

У разі відеофіксації — інформувати людину та розміщувати повідомлення; людина має право відмовитися від відеозйомки, але не від аудіофіксації.

Аудіозапис зберігається в закладі охорони здоров’я протягом трьох років у сервісі з вимогами безпеки, цілісності даних та обмеженого доступу.

