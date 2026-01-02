Перереєстрацію автомобілів за договором фінансового лізингу спрощено: що змінюється для автовласників

Якщо лізингодавець перебуває в єдиному реєстрі боржників, але лізингоодержувач чесно виконав всі фінансові зобов’язання і має про це відповідний документ, то він може здійснити перереєстрацію на себе і бути повноцінним власником авто.

Новий рік приніс позитивні зміни для автовласників, які придбали транспортні засоби за договором фінансового лізингу. З 1 січня 2026 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів від 24 грудня 2025 року № 1727, яка внесла зміни до Порядку державної реєстрації транспортних засобів.

Відтепер лізингоодержувачі, які повністю виконали свої фінансові зобов’язання за договором і мають відповідні підтверджуючі документи, можуть перереєструвати автомобіль на себе в сервісних центрах МВС — навіть якщо лізингодавець перебуває в Єдиному реєстрі боржників.

У чому суть змін?

Постанова № 1727 визначила винятки із заборони на перереєстрацію транспортного засобу, коли лізингодавець має борги. Заборона не застосовується, якщо автомобіль перейшов у власність лізингоодержувача відповідно до статті 7 Закону України «Про фінансовий лізинг».

Це означає, що громадяни, які повністю виконали зобов’язання за договором фінансового лізингу та стали власниками транспортного засобу, можуть безперешкодно здійснити його перереєстрацію в сервісних центрах МВС.

Перелік документів визначено пунктом 8 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 7 вересня 1998 року № 1388. Для перереєстрації подаються:

заява;

документ, що посвідчує особу власника (або його представника);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

документ, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу (зокрема договір фінансового лізингу та документи про виконання зобов’язань);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

за потреби — довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника;

документ про сплату обов’язкових платежів.

У Головному сервісному центрі МВС просять громадян не створювати ажіотаж і планувати візит у зручний час. Зміни діють на постійній основі, тому термінової необхідності негайно звертатися немає.

Рекомендують заздалегідь скористатися електронним записом на сайті ГСЦ МВС або через застосунок «Е-запис», щоб обрати зручну дату та час і уникнути черг.

