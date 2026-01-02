  1. В Україні

Перереєстрацію автомобілів за договором фінансового лізингу спрощено: що змінюється для автовласників

07:00, 2 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Якщо лізингодавець перебуває в єдиному реєстрі боржників, але лізингоодержувач чесно виконав всі фінансові зобов’язання і має про це відповідний документ, то він може здійснити перереєстрацію на себе і бути повноцінним власником авто.
Перереєстрацію автомобілів за договором фінансового лізингу спрощено: що змінюється для автовласників
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Новий рік приніс позитивні зміни для автовласників, які придбали транспортні засоби за договором фінансового лізингу. З 1 січня 2026 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів від 24 грудня 2025 року № 1727, яка внесла зміни до Порядку державної реєстрації транспортних засобів.

Відтепер лізингоодержувачі, які повністю виконали свої фінансові зобов’язання за договором і мають відповідні підтверджуючі документи, можуть перереєструвати автомобіль на себе в сервісних центрах МВС — навіть якщо лізингодавець перебуває в Єдиному реєстрі боржників.

У чому суть змін?

Постанова № 1727 визначила винятки із заборони на перереєстрацію транспортного засобу, коли лізингодавець має борги. Заборона не застосовується, якщо автомобіль перейшов у власність лізингоодержувача відповідно до статті 7 Закону України «Про фінансовий лізинг».

Це означає, що громадяни, які повністю виконали зобов’язання за договором фінансового лізингу та стали власниками транспортного засобу, можуть безперешкодно здійснити його перереєстрацію в сервісних центрах МВС.

Перелік документів визначено пунктом 8 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 7 вересня 1998 року № 1388. Для перереєстрації подаються:

  • заява;
  • документ, що посвідчує особу власника (або його представника);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
  • документ, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу (зокрема договір фінансового лізингу та документи про виконання зобов’язань);
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • за потреби — довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника;
  • документ про сплату обов’язкових платежів.

У Головному сервісному центрі МВС просять громадян не створювати ажіотаж і планувати візит у зручний час. Зміни діють на постійній основі, тому термінової необхідності негайно звертатися немає.

Рекомендують заздалегідь скористатися електронним записом на сайті ГСЦ МВС або через застосунок «Е-запис», щоб обрати зручну дату та час і уникнути черг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

посвідчення водія сервісний центр МВС авто автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Соцмережі як засоби масової інформації: позиція Верховного Суду у справі про заборонену символіку

Касаційна інстанція розставила акценти у питанні відповідальності за пропаганду тоталітарних режимів.

Персональна відповідальність: правоохоронці, прокурори і судді відповідатимуть за збитки громадянам

Громадяни зможуть отримувати компенсацію безпосередньо від конкретних посадовців за шкоду, завдану незаконними діями органів влади.

Арештовані готелі та санаторії пропонують використовувати для житла й реабілітації військових

У законопроєкті  пропонується використовувати арештовані готелі та санаторії, які належали російським компаніям.

Охоронній діяльності можуть знову дозволити спрощену систему оподаткування

Законопроєкт пропонує виключити охоронну діяльність зі списку видів бізнесу, які не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування.

Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]