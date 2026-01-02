  1. В Украине

Перерегистрация автомобилей по договору финансового лизинга упрощена: что меняется для автовладельцев

07:00, 2 января 2026
Если лизингодатель находится в едином реестре должников, но лизингополучатель честно выполнил все финансовые обязательства и имеет об этом соответствующий документ, он может осуществить перерегистрацию на себя и быть полноценным владельцем авто.
Новый год принес позитивные изменения для автовладельцев, которые приобрели транспортные средства по договору финансового лизинга. С 1 января 2026 года вступило в силу постановление Кабинета Министров от 24 декабря 2025 года № 1727, которое внесло изменения в Порядок государственной регистрации транспортных средств.

Отныне лизингополучатели, полностью выполнившие свои финансовые обязательства по договору и имеющие соответствующие подтверждающие документы, могут перерегистрировать автомобиль на себя в сервисных центрах МВД — даже если лизингодатель находится в Едином реестре должников.

В чем суть изменений?

Постановление № 1727 определило исключения из запрета на перерегистрацию транспортного средства, когда лизингодатель имеет долги. Запрет не применяется, если автомобиль перешел в собственность лизингополучателя в соответствии со статьей 7 Закона Украины «О финансовом лизинге».

Это означает, что граждане, полностью выполнившие обязательства по договору финансового лизинга и ставшие владельцами транспортного средства, могут беспрепятственно осуществить его перерегистрацию в сервисных центрах МВД.

Перечень документов определен пунктом 8 Порядка, утвержденного постановлением КМУ от 7 сентября 1998 года № 1388. Для перерегистрации подаются:

  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность владельца (или его представителя);
  • регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (при наличии);
  • документ, подтверждающий правомерность приобретения транспортного средства (в частности договор финансового лизинга и документы о выполнении обязательств);
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • при необходимости — доверенность или другой документ, подтверждающий полномочия представителя;
  • документ об уплате обязательных платежей.

В Главном сервисном центре МВД просят граждан не создавать ажиотаж и планировать визит в удобное время. Изменения действуют на постоянной основе, поэтому срочной необходимости немедленно обращаться нет.

Рекомендуют заранее воспользоваться электронным записью на сайте ГСЦ МВД или через приложение «Е-запись», чтобы выбрать удобную дату и время и избежать очередей.

