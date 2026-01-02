  1. В Україні

Е-аудит в Україні з 2026 року: як працює нова система електронного податкового контролю та хто повинен подавати файл SAF-T UA

07:36, 2 січня 2026
Система буде автоматично аналізувати структуровані дані бухгалтерського та податкового обліку платників податків у електронному форматі.
З 1 січня в Україні стартувала система електронного аудиту — Е-аудит. Це сучасний цифровий інструмент податкового контролю, який сприятиме більшій прозорості у відносинах між бізнесом та податковою службою, повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

«Мінімум втручань та максимум відповідальності. Все швидко та об’єктивно. Фокус контролю насамперед на ризикових операціях. Замість десятків документів — один стандартизований електронний файл SAF-T UA», — зазначила Леся Карнаух.

Як вказують в ДПС, Е-аудит — це:

  • автоматична перевірка структури, логічної узгодженості та повноти даних бухгалтерського обліку платника;
  • застосування аналітичних та аудиторських тестів для оцінки коректності даних та повноти відображення операцій;
  • виявлення потенційних ризиків і невідповідностей, що потребують додаткового аналізу;
  • формування аналітичних висновків для прийняття управлінських рішень.

Система буде автоматично аналізувати структуровані дані бухгалтерського та податкового обліку платників податків у електронному форматі. Основне джерело таких даних — файл SAF-T UA, який містить всю ключову інформацію: про господарські операції, бухгалтерський облік, активи, податкові зобов’язання та інші первинні показники діяльності платника податків.

Файл SAF-T UA мають подавати великі платники податків, але виключно у разі отримання запиту податкової під час документальної перевірки та відповідно до вимог законодавства.

Перед запуском у промислову експлуатацію ДПС зазначає, що тривалий час тестувала систему. Під час експерименту служба отримала понад 900 стандартних аудиторських файлів. Це допомогло перевірити працездатність, удосконалити процеси обробки даних і підготувати систему до роботи в реальних умовах.

бізнес податкова ДПС

