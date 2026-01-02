Э-аудит в Украине с 2026 года: как работает новая система электронного налогового контроля и кто обязан подавать файл SAF-T UA

Система будет автоматически анализировать структурированные данные бухгалтерского и налогового учета плательщиков налогов в электронном формате.

С 1 января в Украине запущена система электронного аудита — Э-аудит. Это современный цифровой инструмент налогового контроля, который будет способствовать большей прозрачности во взаимоотношениях между бизнесом и налоговой службой, сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

«Минимум вмешательств и максимум ответственности. Все быстро и объективно. Фокус контроля в первую очередь на рисковых операциях. Вместо десятков документов — один стандартизированный электронный файл SAF-T UA», — отметила Леся Карнаух.

Как поясняют в ГНС, Э-аудит — это:

автоматическая проверка структуры, логической согласованности и полноты данных бухгалтерского учета плательщика;

применение аналитических и аудиторских тестов для оценки корректности данных и полноты отражения операций;

выявление потенциальных рисков и несоответствий, требующих дополнительного анализа;

формирование аналитических выводов для принятия управленческих решений.

Система будет автоматически анализировать структурированные данные бухгалтерского и налогового учета плательщиков налогов в электронном формате. Основной источник таких данных — файл SAF-T UA, который содержит всю ключевую информацию: о хозяйственных операциях, бухгалтерском учете, активах, налоговых обязательствах и других первичных показателях деятельности плательщика налогов.

Файл SAF-T UA обязаны подавать крупные плательщики налогов, но исключительно в случае получения запроса налоговой во время документальной проверки и в соответствии с требованиями законодательства.

Перед запуском в промышленную эксплуатацию ГНС подчеркивает, что длительное время тестировала систему. Во время эксперимента служба получила более 900 стандартных аудиторских файлов. Это позволило проверить работоспособность, усовершенствовать процессы обработки данных и подготовить систему к работе в реальных условиях.

