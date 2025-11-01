На 10 днів у Києві зупинять рух між кільцевої електрички Почайною та Райдужним

Ремонт мосту зупинить рух Київської кільцевої електрички.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

З 3 листопада по 13 грудня на ділянці Київської кільцевої електрички між станціями Почайна та Райдужний рух поїздів буде припинено через ремонт мосту. Про це повідомляє Kyiv City Express.

У години пік рейси курсуватимуть кожні 30 хвилин на півкільці Святошин – Вокзальна – Дарниця в обидва боки.

На ділянках Святошин – Почайна та Райдужний – Дарниця організують човниковий рух. Посадка та висадка на станціях Райдужний і Воскресенка відбуватимуться на платформі №1.

Розклад оновлять на офіційному сайті з 3 листопада. Пасажирам рекомендують заздалегідь планувати маршрут для своєчасних поїздок.

