На 10 днів у Києві зупинять рух між кільцевої електрички Почайною та Райдужним

10:57, 1 листопада 2025
Ремонт мосту зупинить рух Київської кільцевої електрички.
На 10 днів у Києві зупинять рух між кільцевої електрички Почайною та Райдужним
Фото: vechirniy.kyiv.ua
З 3 листопада по 13 грудня на ділянці Київської кільцевої електрички між станціями Почайна та Райдужний рух поїздів буде припинено через ремонт мосту. Про це повідомляє Kyiv City Express.

У години пік рейси курсуватимуть кожні 30 хвилин на півкільці Святошин – Вокзальна – Дарниця в обидва боки.

На ділянках Святошин – Почайна та Райдужний – Дарниця організують човниковий рух. Посадка та висадка на станціях Райдужний і Воскресенка відбуватимуться на платформі №1.

Розклад оновлять на офіційному сайті з 3 листопада. Пасажирам рекомендують заздалегідь планувати маршрут для своєчасних поїздок.

