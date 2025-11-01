На 10 дней в Киеве остановят движение между кольцевой электричкой Почайна и Радужным

Ремонт моста остановит движение Киевской кольцевой электрички.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 3 ноября по 13 декабря на участке Киевской кольцевой электрички между станциями Почайна и Радужный движение поездов будет прекращено из-за ремонта моста. Об этом сообщает Kyiv City Express.

В часы пик рейсы будут курсировать каждые 30 минут на полукольце Святошин – Вокзальная – Дарница в обе стороны.

На участках Святошин – Почайна и Радужный – Дарница организуют челночное движение. Посадка и высадка на станциях Радужный и Воскресенка будут происходить на платформе №1.

Расписание обновят на официальном сайте с 3 ноября. Пассажирам рекомендуют заранее планировать маршрут для своевременных поездок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.