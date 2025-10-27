У Верховній Раді анонсували старт програми забезпечення ВПО житлом у селах

Для внутрішньо переміщених осіб планують купити житло в селах, адже вартість таких будинків 120-300 тисяч гривень.

За підсумками розгляду в першому читанні проєкту Держбюджету на 2026 року було ухвалено правку про збільшення фінансування програм допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на 1,5 млрд грн.

Із них 1 млрд грн спрямують на виплати для проживання, ще 500 млн грн — на забезпечення житлом переселенців у сільській місцевості.

За словами члена парламентського Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Максима Ткаченка, у документі врахували збільшення видатків на 1,5 мільярда гривень на підтримку ВПО, адже люди з Луганська, Донецька, Криму, які досі не отримали компенсацій за втрачене житло.

«Наразі немає механізму, щоб ці люди хоча б щось отримати», — зазначив депутат.

І хоча Міністерство розвитку громад і територій анонсує, що наступного року почнуться перші виплати допомоги людям з окупованих територій, але поки це стосуватиметься громадян зі статусом учасника бойових дій та людей з інвалідністю, отриманою під час військових дій, каже Ткаченко.

Окрім того, є українці, чиї міста повністю знищені війною — зокрема, мешканці Бахмута, Соледара, Сіверськодонецька, Рубіжного, Попасної та Лисичанська.

«Фізично цих міст вже не існує. І наша ініціатива полягає в тому, щоб знайти для таких людей житло в селах – це один із дієвих варіантів, тому що вартість таких будинків 120-300 тисяч гривень. Тобто ми зможемо забезпечити житлом більшу кількість людей», — пояснив народний депутат.

