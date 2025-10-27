Практика судов
В Верховной Раде анонсировали старт программы обеспечения ВПО жильем в сельской местности

18:07, 27 октября 2025
Для внутренне перемещенных планируют купить жилье в селах, ведь стоимость таких домов 120-300 тысяч гривен.
В Верховной Раде анонсировали старт программы обеспечения ВПО жильем в сельской местности
Фото: weekend.today
По итогам рассмотрения в первом чтении проекта Госбюджета на 2026 год была принята правка об увеличении финансирования программ помощи внутренне перемещенным лицам (ВПО) на 1,5 млрд грн.

Из них 1 млрд грн направят на выплаты для проживания, еще 500 млн грн — на обеспечение жильем переселенцев в сельской местности.

По словам члена парламентского Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Максима Ткаченко, в документе учли увеличение расходов на 1,5 миллиарда гривен на поддержку ВПО, поскольку люди из Луганска, Донецка, Крыма до сих пор не получили компенсаций за утраченное жилье.

«На данный момент нет механизма, чтобы эти люди могли хотя бы что-то получить», — отметил депутат.

И хотя Министерство развития общин и территорий анонсирует, что в следующем году начнутся первые выплаты помощи людям с оккупированных территорий, пока это будет касаться граждан, имеющих статус участника боевых действий, и людей с инвалидностью, полученной во время военных действий, добавил Ткаченко.

Кроме того, есть украинцы, чьи города полностью уничтожены войной — в частности, жители Бахмута, Соледара, Северодонецка, Рубежного, Попасной и Лисичанска.

«Физически этих городов уже не существует. Наша инициатива заключается в том, чтобы найти для таких людей жилье в селах — это один из действенных вариантов, поскольку стоимость таких домов составляет 120–300 тысяч гривен. То есть мы сможем обеспечить жильем большее количество людей», — пояснил народный депутат.

