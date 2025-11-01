Ювелірна хвиля: після викрадення коштовностей у Луврі злочинці дісталися до іспанської церкви

У Гранаді невідомі вкрали 18 ювелірних прикрас з образу Діви Марії.

У місті Гранада невідомі пограбували церкву Санта-Крус-ла-Реаль, знявши щонайменше 18 ювелірних прикрас із образу Діви Марії Розарійської. Про інцидент повідомило Братство Розарія, передає видання El Español.

За інформацією, про крадіжку вже сповістили поліцію, яка розпочала розслідування. Зазначається, що вкрадені прикраси належали не церкві, а були пожертвами парафіян — віряни приносили їх як знак подяки та молитви.

У храмі встановлені камери спостереження, і правоохоронці вже аналізують записи. Крім того, слідчі вивчають відбитки пальців, знайдені у каплиці братства, та перевіряють усіх, хто відвідував церкву останніми днями.

Як зазначає видання, це не перше пограбування у Санта-Крус-ла-Реаль: за останні роки там зафіксували щонайменше 20 інцидентів, три з яких стосувалися саме Братства Розарія.

