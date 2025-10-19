У Парижі пограбували Лувр — з музею винесли 9 предметів з колекції Наполеона та імператриці

Двоє злочинців у масках розбили вікна та проникли до галереї «Аполлона», третій чекав на них зовні.

Фото: ladepeche.fr

У Парижі 19 жовтня пограбували один з найбільших музеїв світу — Лувр. Про це повідомила міністерка культури країни Рашида Даті у соцмережі Х.

«Сьогодні вранці під час відкриття Лувру відбулося пограбування. Постраждалих немає», — заявила вона.

Рашида Даті прибула до Лувру, де також працює поліція.

На сайті музею сказано, що сьогодні він буде закритим. Додаткових подробиць у Луврі не уточнили.

За даними видання Le parisien, з Лувру вкрали 9 предметів із колекції коштовностей Наполеона та імператриці.

Зазначається, що двоє злочинців у масках розбили вікна та проникли до галереї «Аполлона», третій чекав на них зовні. Забравши експонати, вони зникли на авто.

