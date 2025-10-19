В Париже ограбили Лувр — из музея вынесли 9 предметов из коллекции Наполеона и императрицы

В Париже 19 октября ограбили один из крупнейших музеев мира — Лувр. Об этом сообщила министр культуры страны Рашида Дати в соцсети X.
«Сегодня утром во время открытия Лувра произошло ограбление. Пострадавших нет», — заявила она.
Рашида Дати прибыла в Лувр, где также работает полиция.
На сайте музея сказано, что сегодня он будет закрыт. Дополнительных подробностей в Лувре не уточнили.
По данным издания Le Parisien, из Лувра украли 9 предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы.
Отмечается, что двое преступников в масках разбили окна и проникли в галерею «Аполлон», третий ждал их снаружи. Забрав экспонаты, они скрылись на автомобиле.
