У Луврі виявили серйозні прогалини в системі безпеки — роботи не завершені за 14 років

Лувр зазнав критики через затримки з оновленням систем безпеки.

Французький музей Лувр опинився під критикою через затримки з модернізацією систем безпеки, які необхідні для належного захисту експонатів. Про це йдеться у звіті Рахункової палати Франції за 2019–2024 роки, пише Le Monde.

Згідно зі звітом, у Луврі спостерігалися «постійні затримки» з оновленням систем безпеки. Зокрема, встановлення нового обладнання для відеоспостереження було зосереджено на окремих залах, зокрема на тимчасових виставкових просторах у залі Наполеон, де покриття зросло на 150%. Однак загальний рівень покриття камерами відеоспостереження у музейних залах збільшився лише на 15%. У крилі Сюллі 60% залів, а в крилі Рішельє 75% залів залишаються без відеокамер.

У звіті також зазначається, що через зростання кількості відвідувачів технічне обладнання музею старіє швидше, ніж Лувр встигає інвестувати в його оновлення. Крім того, модернізація системи пожежної безпеки, розпочата ще у 2010 році, станом на 2024 рік досі не завершена.

Міністерство культури Франції повідомило, що сигналізації, встановлені на зовнішньому вікні Галереї Аполлона та на двох вітринах, спрацювали під час нещодавнього пограбування. «Злочин, який був особливо швидким і жорстоким, змусив п’ятьох співробітників музею, що перебували в залі та суміжних приміщеннях, оперативно відреагувати. Вони діяли за протоколом безпеки, негайно зв’язалися з правоохоронцями та забезпечили безпеку відвідувачів. Завдяки професіоналізму та швидкості реакції працівників Лувру злочинців вдалося змусити втекти», – заявили в міністерстві.

У відомстві додали, що з січня 2025 року в Луврі розпочнеться впровадження нового генерального плану безпеки, який передбачає створення нового центру управління безпекою.

Після інциденту з пограбуванням відбулася нарада за участю глав Міністерства внутрішніх справ, Міністерства культури та представників поліції, щоб проаналізувати ефективність системи безпеки. За результатами зустрічі було вирішено, що префектам будуть надіслані інструкції щодо негайного перегляду систем безпеки в культурних закладах та їх посилення за необхідності.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Парижі пограбували Лувр — з музею винесли 9 предметів з колекції Наполеона та імператриці. Пограбування Лувру тривало лише сім хвилин. Так, у неділю, 19 жовтня, близько 9:30 ранку під час відкриття Лувра сталося пограбування, яке шокувало Париж. За словами міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса, злочинці викрали коштовності «безцінної спадщини та історичної цінності». Музей негайно закрився «з виняткових причин» для збереження доказів і розслідування.

Як пише Le Figaro, злочинці, озброєні дисковою пилкою, діяли злагоджено. Четверо грабіжників — двоє на вантажівці з підйомником-люлькою та двоє на потужному скутері — прибули до музею на набережній Франсуа Міттерана. Вони скористалися вантажним ліфтом, щоб потрапити в галерею Аполлона, де розбили вікно дисковою пилкою. Потім тим самим інструментом зламали дві вітрини: одну з коштовностями Наполеона, іншу — з прикрасами французьких монархів, і викрали кілька ювелірних виробів.

Злочинці спустилися ліфтом і втекли на двох скутерах. Операція тривала сім хвилин. Поліція виявила на місці дві кутові болгарки, паяльну лампу, бензин, рукавички, рацію, ковдру та пошкоджену ювелірну прикрасу — корону імператриці Євгенії, прикрашену 1354 діамантами, 1136 трояндами та 56 смарагдами.

Прокуратура Парижа розглядає дві версії пограбування Лувру: замовне та з метою відмивання грошей.

