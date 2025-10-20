Практика судів
  1. У світі

У Луврі виявили серйозні прогалини в системі безпеки — роботи не завершені за 14 років

17:13, 20 жовтня 2025
Лувр зазнав критики через затримки з оновленням систем безпеки.
У Луврі виявили серйозні прогалини в системі безпеки — роботи не завершені за 14 років
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Французький музей Лувр опинився під критикою через затримки з модернізацією систем безпеки, які необхідні для належного захисту експонатів. Про це йдеться у звіті Рахункової палати Франції за 2019–2024 роки, пише Le Monde.

Згідно зі звітом, у Луврі спостерігалися «постійні затримки» з оновленням систем безпеки. Зокрема, встановлення нового обладнання для відеоспостереження було зосереджено на окремих залах, зокрема на тимчасових виставкових просторах у залі Наполеон, де покриття зросло на 150%. Однак загальний рівень покриття камерами відеоспостереження у музейних залах збільшився лише на 15%. У крилі Сюллі 60% залів, а в крилі Рішельє 75% залів залишаються без відеокамер.

У звіті також зазначається, що через зростання кількості відвідувачів технічне обладнання музею старіє швидше, ніж Лувр встигає інвестувати в його оновлення. Крім того, модернізація системи пожежної безпеки, розпочата ще у 2010 році, станом на 2024 рік досі не завершена.

Міністерство культури Франції повідомило, що сигналізації, встановлені на зовнішньому вікні Галереї Аполлона та на двох вітринах, спрацювали під час нещодавнього пограбування. «Злочин, який був особливо швидким і жорстоким, змусив п’ятьох співробітників музею, що перебували в залі та суміжних приміщеннях, оперативно відреагувати. Вони діяли за протоколом безпеки, негайно зв’язалися з правоохоронцями та забезпечили безпеку відвідувачів. Завдяки професіоналізму та швидкості реакції працівників Лувру злочинців вдалося змусити втекти», – заявили в міністерстві.

У відомстві додали, що з січня 2025 року в Луврі розпочнеться впровадження нового генерального плану безпеки, який передбачає створення нового центру управління безпекою.

Після інциденту з пограбуванням відбулася нарада за участю глав Міністерства внутрішніх справ, Міністерства культури та представників поліції, щоб проаналізувати ефективність системи безпеки. За результатами зустрічі було вирішено, що префектам будуть надіслані інструкції щодо негайного перегляду систем безпеки в культурних закладах та їх посилення за необхідності.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Парижі пограбували Лувр — з музею винесли 9 предметів з колекції Наполеона та імператриці. Пограбування Лувру тривало лише сім хвилин. Так, у неділю, 19 жовтня, близько 9:30 ранку під час відкриття Лувра сталося пограбування, яке шокувало Париж. За словами міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса, злочинці викрали коштовності «безцінної спадщини та історичної цінності». Музей негайно закрився «з виняткових причин» для збереження доказів і розслідування.

Як пише Le Figaro, злочинці, озброєні дисковою пилкою, діяли злагоджено. Четверо грабіжників — двоє на вантажівці з підйомником-люлькою та двоє на потужному скутері — прибули до музею на набережній Франсуа Міттерана. Вони скористалися вантажним ліфтом, щоб потрапити в галерею Аполлона, де розбили вікно дисковою пилкою. Потім тим самим інструментом зламали дві вітрини: одну з коштовностями Наполеона, іншу — з прикрасами французьких монархів, і викрали кілька ювелірних виробів.

Злочинці спустилися ліфтом і втекли на двох скутерах. Операція тривала сім хвилин. Поліція виявила на місці дві кутові болгарки, паяльну лампу, бензин, рукавички, рацію, ковдру та пошкоджену ювелірну прикрасу — корону імператриці Євгенії, прикрашену 1354 діамантами, 1136 трояндами та 56 смарагдами.

Прокуратура Парижа розглядає дві версії пограбування Лувру: замовне та з метою відмивання грошей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

пограбування Франція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НАБУ викрило голову Одеської обласної ради Григорія Діденка та його дружину-народного депутата Юлію Діденко у недостовірному декларуванні

НАБУ та САП повідомили голові Одеської обласної ради Григорію Діденку та його дружині – народній депутатці Юлії Діденко про підозру в декларуванні недостовірної інформації.

Бюджетний комітет пропонує відхилити ідею Кабміну окремо оплачувати роботу проектних груп в міністерствах

У Раді не оцінили закладену до бюджету-2026 ідею Кабміну створити у міністерствах проектні групи з окремими правилами виплати винагороди, які буде встановлювати сам Кабмін.

САП оскаржить зменшення застави Богдану Львову з 302 млн грн до 20 млн грн

20 жовтня слідчий суддя ВАКС зменшив заставу Богдану Львову у 15 разів.

Адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав, у разі позову до ексклієнта про невиконання умов договору – РАУ

Якщо адвокат змушений позиватися до колишнього клієнта з приводу невиконання умов договору, то адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав – РАУ надала роз’яснення.

Бюджетний комітет рекомендує виключити з проекту держбюджету на 2026 рік зупинку норм закону про захист добросовісних набувачів майна

У Раді не схвалили пропозицію Кабміну про зупинку на 2026 рік дії норми, за якою суд постановляє рішення про витребування нерухомого майна від добросовісного набувача на користь держави за умови попереднього внесення органом державної влади чи прокурором вартості такого майна на депозитний рахунок суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України