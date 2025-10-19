Грабіжники обчистили Лувр за 7 хвилин

Грабіжники викрали 9 експонатів з колекції Наполеона під час блискавичного пограбування Лувру.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Парижі пограбували Лувр — з музею винесли 9 предметів з колекції Наполеона та імператриці. Пограбування Лувру тривало лише сім хвилин, повідомило видання Le Parisien із посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса.

За словами Нуньєса, злочинці використали будівельну платформу, щоб проникнути до музею. Цей спосіб дозволив їм швидко потрапити всередину та здійснити крадіжку.

Додамо, що під час пограбування в Луврі злочинці з невідомих причин не торкнулися найбільшого діаманта з колекції прикрас Наполеона. Це діамант «Регент» вагою 140 каратів. А також на вулиці поблизу музею знайшли один з експонатів — зламану корону імператриці Євгенії Богарне. Злодії викинули її з невідомих причин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.