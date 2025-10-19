Грабители обчистили Лувр за 7 минут

Грабители похитили 9 экспонатов из коллекции Наполеона во время молниеносного ограбления Лувра.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Париже ограбили Лувр — из музея вынесли 9 предметов из коллекции Наполеона и императрицы. Ограбление Лувра длилось всего семь минут, сообщило издание Le Parisien со ссылкой на заявление министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса.

По словам Нуньеса, преступники использовали строительную платформу, чтобы проникнуть в музей. Этот способ позволил им быстро попасть внутрь и совершить кражу.

Добавим, что во время ограбления в Лувре преступники по неизвестным причинам не тронули самый большой бриллиант из коллекции украшений Наполеона. Это бриллиант «Регент» весом 140 карат. А также на улице возле музея нашли один из экспонатов — сломанную корону императрицы Евгении Богарне. Воры выбросили ее по неизвестным причинам.

