Практика судов
  1. В мире

Парижская полиция оказалась беспомощной и не смогла оперативно зайти в Лувр – Le Parisien

13:44, 19 октября 2025
Грабители в Лувре проигнорировали самый большой бриллиант коллекции Наполеона.
Парижская полиция оказалась беспомощной и не смогла оперативно зайти в Лувр – Le Parisien
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Париже ограбили Лувр – из музея вынесли 9 предметов из коллекции Наполеона и императрицы. Во время ограбления в Лувре преступники по неизвестным причинам не тронули самый большой бриллиант из коллекции украшений Наполеона. Это бриллиант «Регент» весом 140 карат.

По информации Le Parisien, на улице возле музея нашли один из экспонатов — сломанную корону императрицы Евгении Богарне. Воры выбросили ее по неизвестным причинам.

Преступники, полностью скрывавшие лица, скрылись на автомобиле или скутерах. Очевидцы сообщили о панике среди посетителей сразу после инцидента.

«Полицейские бежали к пирамиде и пытались проникнуть в Лувр через боковые стеклянные двери, но они были закрыты, и их невозможно было открыть, — рассказала одна из посетительниц. — Внутри все бежали и стучали в стеклянные двери, пытаясь выбраться, но безуспешно. Прибыло много полицейских и жандармов».

Ограбление произошло в галерее Аполлона — культовом месте Лувра, где хранятся некоторые из самых ценных исторических коллекций музея.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Франция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин внес изменения в порядок ведения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов

Правительство разрешило органам власти внести свои нормативно-правовые акты в Реестр «задним числом».

Отсутствие указания авторства непосредственно в произведении не опровергает презумпцию авторства – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что авторство лица не требует доказывания самим автором, а обязанность опровержения презумпции авторства возлагается на ответчика.

Принятие закона о налогах с граждан за продажу вещей и предоставление имущества в аренду через онлайн-платформы необходимо для выполнения требований МВФ и ЕС – Гетманцев

Верховная Рада должна будет принять закон о введении налогов для граждан, которые продают вещи или предоставляют услуги через онлайн-платформы, потому что это требования для вступления в ЕС, а также для продолжения сотрудничества с МВФ.

Внедрение случайного распределения дел между прокурорами и принятие KPI для органов прокуратуры – что предусматривает Стратегия развития прокуратуры на 2025–2028 годы

В утвержденной Стратегии развития прокуратуры на 2025-2028 годы, в частности, говорится об усовершенствовании законодательной базы для обеспечения прозрачного отбора руководящего состава органов прокуратуры.

«А за что оправдательный, за то, что зубы выбил»: Верховный Суд отменил приговор суда из-за комментариев председательствующего судьи

Верховный Суд указал, что проявление эмоций судом во время судебного разбирательства является нарушением принципа отстраненности и может ставить под сомнение законность принятого решения и судебного процесса в целом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді