Парижская полиция оказалась беспомощной и не смогла оперативно зайти в Лувр – Le Parisien

Грабители в Лувре проигнорировали самый большой бриллиант коллекции Наполеона.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Париже ограбили Лувр – из музея вынесли 9 предметов из коллекции Наполеона и императрицы. Во время ограбления в Лувре преступники по неизвестным причинам не тронули самый большой бриллиант из коллекции украшений Наполеона. Это бриллиант «Регент» весом 140 карат.

По информации Le Parisien, на улице возле музея нашли один из экспонатов — сломанную корону императрицы Евгении Богарне. Воры выбросили ее по неизвестным причинам.

Преступники, полностью скрывавшие лица, скрылись на автомобиле или скутерах. Очевидцы сообщили о панике среди посетителей сразу после инцидента.

«Полицейские бежали к пирамиде и пытались проникнуть в Лувр через боковые стеклянные двери, но они были закрыты, и их невозможно было открыть, — рассказала одна из посетительниц. — Внутри все бежали и стучали в стеклянные двери, пытаясь выбраться, но безуспешно. Прибыло много полицейских и жандармов».

Ограбление произошло в галерее Аполлона — культовом месте Лувра, где хранятся некоторые из самых ценных исторических коллекций музея.

