Паризька поліція виявилася безпорадною і не змогла оперативно зайти в Лувр – Le Parisien

Грабіжники в Луврі проігнорували найбільший діамант колекції Наполеона.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Парижі пограбували Лувр — з музею винесли 9 предметів з колекції Наполеона та імператриці. Під час пограбування в Луврі злочинці з невідомих причин не торкнулися найбільшого діаманта з колекції прикрас Наполеона. Це діамант «Регент» вагою 140 каратів.

За інформацією Le Parisien, на вулиці поблизу музею знайшли один з експонатів — зламану корону імператриці Євгенії Богарне. Злодії викинули її з невідомих причин.

Злочинці, які повністю приховували обличчя, втекли на автомобілі або скутерах. Очевидці повідомили про паніку серед відвідувачів одразу після інциденту.

«Поліцейські бігали до піраміди і намагалися проникнути в Лувр через бічні скляні двері, але вони були зачинені, і їх неможливо було відкрити, — розповіла одна з відвідувачок. — Всередині всі бігли і стукали в скляні двері, намагаючись вибратися, але безуспішно. Прибуло багато поліцейських і жандармів».

Пограбування сталося в галереї Аполлона — культовому місці Лувру, де зберігаються деякі з найцінніших історичних колекцій музею.

