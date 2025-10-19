Пограбування Лувра: деталі сенсаційної крадіжки коштовностей

Четверо злочинців проникли в галерею Аполлона за сім хвилин і викрали ювелірні вироби Наполеона та монархів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Парижі пограбували Лувр — з музею винесли 9 предметів з колекції Наполеона та імператриці. Пограбування Лувру тривало лише сім хвилин. Так, у неділю, 19 жовтня, близько 9:30 ранку під час відкриття Лувра сталося пограбування, яке шокувало Париж. За словами міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса, злочинці викрали коштовності «безцінної спадщини та історичної цінності». Музей негайно закрився «з виняткових причин» для збереження доказів і розслідування.

Як пише Le Figaro, злочинці, озброєні дисковою пилкою, діяли злагоджено. Четверо грабіжників — двоє на вантажівці з підйомником-люлькою та двоє на потужному скутері — прибули до музею на набережній Франсуа Міттерана. Вони скористалися вантажним ліфтом, щоб потрапити в галерею Аполлона, де розбили вікно дисковою пилкою. Потім тим самим інструментом зламали дві вітрини: одну з коштовностями Наполеона, іншу — з прикрасами французьких монархів, і викрали кілька ювелірних виробів.

Злочинці спустилися ліфтом і втекли на двох скутерах. Операція тривала сім хвилин. Поліція виявила на місці дві кутові болгарки, паяльну лампу, бензин, рукавички, рацію, ковдру та пошкоджену ювелірну прикрасу — корону імператриці Євгенії, прикрашену 1354 діамантами, 1136 трояндами та 56 смарагдами.

«Очевидно, що вони заздалегідь вивчили місце, вони здаються дуже досвідченими в цій справі», — пояснив Нуньєс.

Пограбування викликало гостру політичну реакцію. «Ця крадіжка в Луврі — нове випробування для нашої країни. Будь-яке посягання на нашу національну спадщину — рана для французької душі», — написала Марін Ле Пен. «Лувр — всесвітній символ нашої культури. Це пограбування, яке дозволило злодіям вкрасти французькі королівські коштовності, — нестерпне приниження для нашої країни. Як далеко зайде розпад держави?» — засудив Жордан Барделла, президент Національного об'єднання.

Міністр культури Рашида Даті порушила тему вразливості музеїв. «40 років ми не цікавилися їхньою безпекою», — поскаржилася вона. «Президент Лувра два роки тому звернувся до префекта поліції з проханням провести перевірку безпеки», — нагадала Даті, наполягаючи на необхідності адаптувати музеї до нової форми організованої злочинності.

«Доведеться ставити питання. 16 червня музей був закритий на кілька годин через страйк співробітників, які попереджали про нестачу персоналу для забезпечення безпеки. Чому міністр не прислухався до їхніх попереджень?» — обурений сенатор від Парижа Ян Броссат.

Це не перше пограбування паризьких музеїв. У листопаді 2024 року об'єктом нападу став музей Коньяк-Же: четверо чоловіків у капюшонах з бейсбольними битами та сокирами розбили вітрини й викрали золоті табакерки та діаманти, втікши на скутерах. Дві табакерки знайшли минулого тижня.

Галерея Аполлона — один з найцінніших скарбів Лувра. Під позолоченим склепінням, розписаним Лебреном і Делакруа, довжиною понад 60 метрів, з 1887 року зберігаються королівські коштовності Франції. У вітринах можна побачити «Регента» — легендарний діамант вагою 140 каратів, знайдений в Індії в XVII столітті, корону Людовика XV з 282 діамантами та 64 кольоровими каменями, а також останній шедевр імператорської розкоші — корону імператриці Євгенії, пошкоджену після втечі злочинців.

Додамо, що під час пограбування в Луврі злочинці з невідомих причин не торкнулися найбільшого діаманта з колекції прикрас Наполеона. Це діамант «Регент» вагою 140 каратів. А також на вулиці поблизу музею знайшли один з експонатів — зламану корону імператриці Євгенії Богарне. Злодії викинули її з невідомих причин.

