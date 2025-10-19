Практика судів
  1. У світі

Пограбування Лувра: деталі сенсаційної крадіжки коштовностей

19:35, 19 жовтня 2025
Четверо злочинців проникли в галерею Аполлона за сім хвилин і викрали ювелірні вироби Наполеона та монархів.
Пограбування Лувра: деталі сенсаційної крадіжки коштовностей
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Парижі пограбували Лувр — з музею винесли 9 предметів з колекції Наполеона та імператриці. Пограбування Лувру тривало лише сім хвилин. Так, у неділю, 19 жовтня, близько 9:30 ранку під час відкриття Лувра сталося пограбування, яке шокувало Париж. За словами міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса, злочинці викрали коштовності «безцінної спадщини та історичної цінності». Музей негайно закрився «з виняткових причин» для збереження доказів і розслідування.

Як пише Le Figaro, злочинці, озброєні дисковою пилкою, діяли злагоджено. Четверо грабіжників — двоє на вантажівці з підйомником-люлькою та двоє на потужному скутері — прибули до музею на набережній Франсуа Міттерана. Вони скористалися вантажним ліфтом, щоб потрапити в галерею Аполлона, де розбили вікно дисковою пилкою. Потім тим самим інструментом зламали дві вітрини: одну з коштовностями Наполеона, іншу — з прикрасами французьких монархів, і викрали кілька ювелірних виробів.

Злочинці спустилися ліфтом і втекли на двох скутерах. Операція тривала сім хвилин. Поліція виявила на місці дві кутові болгарки, паяльну лампу, бензин, рукавички, рацію, ковдру та пошкоджену ювелірну прикрасу — корону імператриці Євгенії, прикрашену 1354 діамантами, 1136 трояндами та 56 смарагдами.

«Очевидно, що вони заздалегідь вивчили місце, вони здаються дуже досвідченими в цій справі», — пояснив Нуньєс.

Пограбування викликало гостру політичну реакцію. «Ця крадіжка в Луврі — нове випробування для нашої країни. Будь-яке посягання на нашу національну спадщину — рана для французької душі», — написала Марін Ле Пен. «Лувр — всесвітній символ нашої культури. Це пограбування, яке дозволило злодіям вкрасти французькі королівські коштовності, — нестерпне приниження для нашої країни. Як далеко зайде розпад держави?» — засудив Жордан Барделла, президент Національного об'єднання.

Міністр культури Рашида Даті порушила тему вразливості музеїв. «40 років ми не цікавилися їхньою безпекою», — поскаржилася вона. «Президент Лувра два роки тому звернувся до префекта поліції з проханням провести перевірку безпеки», — нагадала Даті, наполягаючи на необхідності адаптувати музеї до нової форми організованої злочинності.

«Доведеться ставити питання. 16 червня музей був закритий на кілька годин через страйк співробітників, які попереджали про нестачу персоналу для забезпечення безпеки. Чому міністр не прислухався до їхніх попереджень?» — обурений сенатор від Парижа Ян Броссат.

Це не перше пограбування паризьких музеїв. У листопаді 2024 року об'єктом нападу став музей Коньяк-Же: четверо чоловіків у капюшонах з бейсбольними битами та сокирами розбили вітрини й викрали золоті табакерки та діаманти, втікши на скутерах. Дві табакерки знайшли минулого тижня.

Галерея Аполлона — один з найцінніших скарбів Лувра. Під позолоченим склепінням, розписаним Лебреном і Делакруа, довжиною понад 60 метрів, з 1887 року зберігаються королівські коштовності Франції. У вітринах можна побачити «Регента» — легендарний діамант вагою 140 каратів, знайдений в Індії в XVII столітті, корону Людовика XV з 282 діамантами та 64 кольоровими каменями, а також останній шедевр імператорської розкоші — корону імператриці Євгенії, пошкоджену після втечі злочинців.

Додамо, що під час пограбування в Луврі злочинці з невідомих причин не торкнулися найбільшого діаманта з колекції прикрас Наполеона. Це діамант «Регент» вагою 140 каратів. А також на вулиці поблизу музею знайшли один з експонатів — зламану корону імператриці Євгенії Богарне. Злодії викинули її з невідомих причин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

пограбування Франція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився стосовно підстав проведення обшуку без санкції суду у корупційних справах

У касаційній скарзі сторона захисту стверджувала, що протокол обшуку є недопустимим доказом внаслідок відсутності ухвали слідчого судді та невідкладності, порушення адвокатських гарантій через місце його проведення, а також у зв’язку зі зверненням про надання дозволу на обшук прокурором, а не слідчим.

Адвокат у ВАКС за власною ініціативою залучив експерта без ухвали суду – що вирішив Верховний Суд стосовно допустимості отримання доказу

Прокурор зазначав про безпідставне врахування судом апеляційної інстанції висновку експерта як допустимого доказу, оскільки сторона захисту без ухвали суду за власним клопотанням залучила експерта для проведення експертизи, що призвело до отримання нового доказу.

«Кілька співрозмовників зазначили, що ключовою проблемою судової реформи в Україні є питання доброчесності суддів Верховного Суду» – Венеційська комісія

Венеційська комісія у висновку торкнулася і початкового законопроекту Мін’юсту, який передбачає перевірку декларацій доброчесності суддів Верховного Суду і ВАКС, а також залучення міжнародних експертів до цього процесу.

Існує загроза блокування рахунків КСУ – у Конституційному Суді попередили, що проект бюджету-2026 не покриває видатки на виконання рішень судів

У проекті бюджету на 2026 рік не передбачено 7,3 млн грн на виконання рішень судів у справі екс-судді КСУ Олександра Касмініна, якого свого часу звільнив своїм указом Президент Володимир Зеленський.

У ВРП заявили, що будуть адаптувати висновок Венеційської комісії «під українські реалії» після того, як громадські активісти назвали його «ударом по судовій реформі»

У ВРП заявили, що хоча висновок Венеційської комісії, який констатує несистемність судових реформ, є важливим, але має бути адаптований до українських реалій – тож його ще будуть обговорювати з «експертами».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді