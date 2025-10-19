Ограбление Лувра: детали сенсационной кражи драгоценностей

Четверо преступников проникли в галерею Аполлона за семь минут и похитили ювелирные изделия Наполеона и монархов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Париже ограбили Лувр — из музея вынесли 9 предметов из коллекции Наполеона и императрицы. Ограбление Лувра длилось всего семь минут. Так, в воскресенье, 19 октября, около 9:30 утра во время открытия Лувра произошло ограбление, которое шокировало Париж. По словам министра внутренних дел Лорана Нуньеса, преступники похитили драгоценности «бесценного наследия и исторической ценности». Музей немедленно закрылся «по исключительным причинам» для сохранения доказательств и расследования.

Как пишет Le Figaro, преступники, вооруженные дисковой пилой, действовали слаженно. Четверо грабителей — двое на грузовике с подъемником-люлькой и двое на мощном скутере — прибыли к музею на набережной Франсуа Миттерана. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы попасть в галерею Аполлона, где разбили окно дисковой пилой. Затем тем же инструментом сломали две витрины: одну с драгоценностями Наполеона, другую — с украшениями французских монархов, и похитили несколько ювелирных изделий.

Преступники спустились на лифте и скрылись на двух скутерах. Операция длилась семь минут. Полиция обнаружила на месте две угловые болгарки, паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию, одеяло и поврежденное ювелирное украшение — корону императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами, 1136 розами и 56 изумрудами.

«Очевидно, что они заранее изучили место, они кажутся очень опытными в этом деле», — пояснил Нуньес.

Ограбление вызвало острую политическую реакцию. «Эта кража в Лувре — новое испытание для нашей страны. Любое посягательство на наше национальное достояние — рана для французской души», — написала Марин Ле Пен. «Лувр — всемирный символ нашей культуры. Это ограбление, которое позволило ворам украсть французские королевские драгоценности, — невыносимое унижение для нашей страны. Как далеко зайдет распад государства?» — осудил Жордан Барделла, президент Национального объединения.

Министр культуры Рашида Дати подняла тему уязвимости музеев. «40 лет мы не интересовались их безопасностью», — пожаловалась она. «Президент Лувра два года назад обратился к префекту полиции с просьбой провести проверку безопасности», — напомнила Дати, настаивая на необходимости адаптировать музеи к новой форме организованной преступности.

«Придется задавать вопросы. 16 июня музей был закрыт на несколько часов из-за забастовки сотрудников, которые предупреждали о нехватке персонала для обеспечения безопасности. Почему министр не прислушался к их предупреждениям?» — возмущен сенатор от Парижа Ян Броссат.

Это не первое ограбление парижских музеев. В ноябре 2024 года объектом нападения стал музей Коньяк-Же: четверо мужчин в капюшонах с бейсбольными битами и топорами разбили витрины и похитили золотые табакерки и бриллианты, скрывшись на скутерах. Две табакерки нашли на прошлой неделе.

Галерея Аполлона — одно из самых ценных сокровищ Лувра. Под позолоченным сводом, расписанным Лебреном и Делакруа, длиной более 60 метров, с 1887 года хранятся королевские драгоценности Франции. В витринах можно увидеть «Регента» — легендарный бриллиант весом 140 карат, найденный в Индии в XVII веке, корону Людовика XV с 282 бриллиантами и 64 цветными камнями, а также последний шедевр императорской роскоши — корону императрицы Евгении, поврежденную после побега преступников.

Добавим, что во время ограбления в Лувре преступники по неизвестным причинам не тронули самый большой бриллиант из коллекции украшений Наполеона. Это бриллиант «Регент» весом 140 карат. А также на улице возле музея нашли один из экспонатов — сломанную корону императрицы Евгении Богарне. Воры выбросили ее по неизвестным причинам.

