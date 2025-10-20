Прокуратура Парижа розглядає дві версії пограбування Лувру: замовне та з метою відмивання грошей

Водночас експерти вважають, що викрадені коштовності неможливо продати в цілому вигляді — лише розібравши на окремі частини, що значно зменшить їхню цінність.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після гучного пограбування, яке сколихнуло Францію, Лувр знову відкрився для відвідувачів вранці 20 жовтня. Про це повідомляє телеканал BFMTV.

Попри відновлення роботи, деякі зали залишаються закритими для публіки, хоча адміністрація не уточнила, які саме. Це пов’язано з триваючим слідством після безпрецедентного злочину, який уже охрестили «крадіжкою століття».

Президент Франції Еммануель Макрон назвав подію «ударом по культурній спадщині, яку ми всі цінуємо як частину нашої історії».

«Усе можливе робиться для того, щоб знайти викрадені прикраси та притягнути винних до відповідальності», — заявив Макрон.

Він також нагадав, що в межах програми «Louvre Nouvelle Renaissance», започаткованої ще у січні, передбачено посилення безпеки музею, аби запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Прокурорка Парижа Лора Бекко повідомила, що поліція розшукує чотирьох підозрюваних. До справи залучено близько 60 слідчих.

Розпочато кримінальне провадження за статтями «крадіжка в складі організованої групи» та «злочинна змова». Справу розслідує Бригада з боротьби з бандитизмом (BRB) поліції Парижа за підтримки Центрального управління з протидії незаконному обігу культурних цінностей (OCBC).

Бекко озвучила основні версії пограбування Лувру.

За її словами, злочинці могли діяти на замовлення або мати намір використати викрадені коштовності для відмивання грошей.

Чи можна продати викрадене

Експерти вважають, що викрадені коштовності неможливо продати в цілому вигляді — лише розібравши на окремі частини, що значно зменшить їхню цінність.

Водночас прокуратура не відкидає жодної версії, зокрема можливу участь іноземних груп.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Парижі пограбували Лувр — з музею винесли 9 предметів з колекції Наполеона та імператриці. Пограбування Лувру тривало лише сім хвилин. Так, у неділю, 19 жовтня, близько 9:30 ранку під час відкриття Лувра сталося пограбування, яке шокувало Париж. За словами міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса, злочинці викрали коштовності «безцінної спадщини та історичної цінності». Музей негайно закрився «з виняткових причин» для збереження доказів і розслідування.

Як пише Le Figaro, злочинці, озброєні дисковою пилкою, діяли злагоджено. Четверо грабіжників — двоє на вантажівці з підйомником-люлькою та двоє на потужному скутері — прибули до музею на набережній Франсуа Міттерана. Вони скористалися вантажним ліфтом, щоб потрапити в галерею Аполлона, де розбили вікно дисковою пилкою. Потім тим самим інструментом зламали дві вітрини: одну з коштовностями Наполеона, іншу — з прикрасами французьких монархів, і викрали кілька ювелірних виробів.

Злочинці спустилися ліфтом і втекли на двох скутерах. Операція тривала сім хвилин. Поліція виявила на місці дві кутові болгарки, паяльну лампу, бензин, рукавички, рацію, ковдру та пошкоджену ювелірну прикрасу — корону імператриці Євгенії, прикрашену 1354 діамантами, 1136 трояндами та 56 смарагдами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.