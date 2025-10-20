Прокуратура Парижа рассматривает две версии ограбления Лувра: заказное и с целью отмывания денег

В то же время эксперты считают, что похищенные драгоценности невозможно продать в целом виде — только разобрав на отдельные части, что значительно снизит их стоимость.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После громкого ограбления, всколыхнувшего Францию, Лувр снова открылся для посетителей утром 20 октября. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Несмотря на возобновление работы, некоторые залы остаются закрытыми для публики, хотя администрация не уточнила, какие именно. Это связано с продолжающимся расследованием после беспрецедентного преступления, которое уже окрестили «кражей века».

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал происшествие «ударом по культурному наследию, которое мы все ценим как часть нашей истории».

«Делается всё возможное, чтобы найти похищенные украшения и привлечь виновных к ответственности», — заявил Макрон.

Он также напомнил, что в рамках программы «Louvre Nouvelle Renaissance», запущенной ещё в январе, предусмотрено усиление безопасности музея, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Прокурор Парижа Лора Бекко сообщила, что полиция разыскивает четырёх подозреваемых. К делу привлечено около 60 следователей.

Возбуждено уголовное дело по статьям «кража в составе организованной группы» и «преступный сговор». Расследование ведёт Бригада по борьбе с бандитизмом (BRB) парижской полиции при поддержке Центрального управления по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей (OCBC).

Бекко озвучила основные версии ограбления Лувра.

По её словам, преступники могли действовать по заказу или намеревались использовать похищенные драгоценности для отмывания денег.

Можно ли продать похищенное

Эксперты считают, что похищенные драгоценности невозможно продать в целом виде — только разобрав на отдельные части, что значительно снизит их стоимость.

В то же время прокуратура не исключает ни одной версии, в том числе возможное участие иностранных групп.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Париже ограбили Лувр — из музея вынесли 9 предметов из коллекции Наполеона и императрицы. Ограбление Лувра длилось всего семь минут. Так, в воскресенье, 19 октября, около 9:30 утра во время открытия Лувра произошло ограбление, которое шокировало Париж. По словам министра внутренних дел Лорана Нуньеса, преступники похитили драгоценности «бесценного наследия и исторической ценности». Музей немедленно закрылся «по исключительным причинам» для сохранения доказательств и расследования.

Как пишет Le Figaro, преступники, вооруженные дисковой пилой, действовали слаженно. Четверо грабителей — двое на грузовике с подъемником-люлькой и двое на мощном скутере — прибыли к музею на набережной Франсуа Миттерана. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы попасть в галерею Аполлона, где разбили окно дисковой пилой. Затем тем же инструментом сломали две витрины: одну с драгоценностями Наполеона, другую — с украшениями французских монархов, и похитили несколько ювелирных изделий.

Преступники спустились на лифте и скрылись на двух скутерах. Операция длилась семь минут. Полиция обнаружила на месте две угловые болгарки, паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию, одеяло и поврежденное ювелирное украшение — корону императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами, 1136 розами и 56 изумрудами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.