В Лувре обнаружили серьезные пробелы в системе безопасности — работы не завершены за 14 лет

Лувр подвергся критике из-за задержек с обновлением систем безопасности.

Французский музей Лувр оказался под критикой из-за задержек с модернизацией систем безопасности, которые необходимы для надлежащей защиты экспонатов. Об этом говорится в отчете Счетной палаты Франции за 2019–2024 годы, пишет Le Monde.

Согласно отчету, в Лувре наблюдались «постоянные задержки» с обновлением систем безопасности. В частности, установка нового оборудования для видеонаблюдения была сосредоточена на отдельных залах, в частности на временных выставочных пространствах в зале Наполеон, где покрытие выросло на 150%. Однако общий уровень покрытия камерами видеонаблюдения в музейных залах увеличился лишь на 15%. В крыле Сюлли 60% залов, а в крыле Ришелье 75% залов остаются без видеокамер.

В отчете также отмечается, что из-за роста количества посетителей техническое оборудование музея стареет быстрее, чем Лувр успевает инвестировать в его обновление. Кроме того, модернизация системы пожарной безопасности, начатая еще в 2010 году, по состоянию на 2024 год до сих пор не завершена.

Министерство культуры Франции сообщило, что сигнализации, установленные на внешнем окне Галереи Аполлона и на двух витринах, сработали во время недавнего ограбления. «Преступление, которое было особенно быстрым и жестоким, заставило пятерых сотрудников музея, находившихся в зале и смежных помещениях, оперативно отреагировать. Они действовали по протоколу безопасности, немедленно связались с правоохранительными органами и обеспечили безопасность посетителей. Благодаря профессионализму и быстроте реакции сотрудников Лувра преступников удалось заставить бежать», — заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что с января 2025 года в Лувре начнется внедрение нового генерального плана безопасности, который предусматривает создание нового центра управления безопасностью.

После инцидента с ограблением состоялось совещание с участием глав Министерства внутренних дел, Министерства культуры и представителей полиции, чтобы проанализировать эффективность системы безопасности. По результатам встречи было решено, что префектам будут направлены инструкции по немедленному пересмотру систем безопасности в культурных учреждениях и их усилению при необходимости.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Париже ограбили Лувр — из музея вынесли 9 предметов из коллекции Наполеона и императрицы. Ограбление Лувра длилось всего семь минут. Так, в воскресенье, 19 октября, около 9:30 утра во время открытия Лувра произошло ограбление, которое шокировало Париж. По словам министра внутренних дел Лорана Нуньеса, преступники похитили драгоценности «бесценного наследия и исторической ценности». Музей немедленно закрылся «по исключительным причинам» для сохранения доказательств и расследования.

Как пишет Le Figaro, преступники, вооруженные дисковой пилой, действовали слаженно. Четверо грабителей — двое на грузовике с подъемником-люлькой и двое на мощном скутере — прибыли к музею на набережной Франсуа Миттерана. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы попасть в галерею Аполлона, где разбили окно дисковой пилой. Затем тем же инструментом сломали две витрины: одну с драгоценностями Наполеона, другую — с украшениями французских монархов, и похитили несколько ювелирных изделий.

Преступники спустились на лифте и скрылись на двух скутерах. Операция длилась семь минут. Полиция обнаружила на месте две угловые болгарки, паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию, одеяло и поврежденное ювелирное украшение — корону императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами, 1136 розами и 56 изумрудами.

Прокуратура Парижа рассматривает две версии ограбления Лувра: заказное и с целью отмывания денег.

