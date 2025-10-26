Практика судів
Після зухвалого пограбування серед білого дня Лувр заховав найцінніші коштовності під землею

09:42, 26 жовтня 2025
Музей перевіз частину французьких коронних коштовностей до підземного сховища Банку Франції.
Після зухвалого пограбування серед білого дня Лувр заховав найцінніші коштовності під землею
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Після зухвалого пограбування, що сталося серед білого дня минулого тижня, Лувр вирішив перевезти частину своїх найцінніших коштовностей до сховища Банку Франції, повідомляє Reuters із посиланням на французьке радіо RTL.

За даними джерел, передачу дорогоцінностей із галереї Аполлона, де зберігаються французькі коронні коштовності, здійснили під посиленим супроводом поліції.

Банк Франції, який зберігає золоті резерви країни у сховищі на глибині 27 метрів під землею, розташований лише за 500 метрів від Лувру, на правому березі Сени.

Сам Лувр і Банк Франції поки не надали коментарів.

За даними слідства, 19 жовтня злодії викрали вісім цінних предметів із колекції музею, загальною вартістю понад 102 мільйони доларів. Зловмисники використали будівельний кран, щоб проникнути через вікно на верхньому поверсі під час робочих годин, і втекли на мотоциклах.

Цей інцидент став гучним скандалом у Франції.

Згодом Лувр опинився під критикою через затримки з модернізацією систем безпеки, які необхідні для належного захисту експонатів. Про це йдеться у звіті Рахункової палати Франції за 2019–2024 роки.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

