Після зухвалого пограбування серед білого дня Лувр заховав найцінніші коштовності під землею

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Після зухвалого пограбування, що сталося серед білого дня минулого тижня, Лувр вирішив перевезти частину своїх найцінніших коштовностей до сховища Банку Франції, повідомляє Reuters із посиланням на французьке радіо RTL.

За даними джерел, передачу дорогоцінностей із галереї Аполлона, де зберігаються французькі коронні коштовності, здійснили під посиленим супроводом поліції.

Банк Франції, який зберігає золоті резерви країни у сховищі на глибині 27 метрів під землею, розташований лише за 500 метрів від Лувру, на правому березі Сени.

Сам Лувр і Банк Франції поки не надали коментарів.

За даними слідства, 19 жовтня злодії викрали вісім цінних предметів із колекції музею, загальною вартістю понад 102 мільйони доларів. Зловмисники використали будівельний кран, щоб проникнути через вікно на верхньому поверсі під час робочих годин, і втекли на мотоциклах.

Цей інцидент став гучним скандалом у Франції.

Згодом Лувр опинився під критикою через затримки з модернізацією систем безпеки, які необхідні для належного захисту експонатів. Про це йдеться у звіті Рахункової палати Франції за 2019–2024 роки.

