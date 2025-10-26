Практика судов
После дерзкого ограбления средь бела дня Лувр спрятал самые ценные драгоценности под землей

09:42, 26 октября 2025
Музей перевез часть французских коронных драгоценностей в подземное хранилище Банка Франции.
После дерзкого ограбления средь бела дня Лувр спрятал самые ценные драгоценности под землей
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
После дерзкого ограбления, произошедшего средь бела дня на прошлой неделе, Лувр решил перевезти часть своих самых ценных драгоценностей в хранилище Банка Франции, сообщает Reuters со ссылкой на французское радио RTL.

По данным источников, передачу ценностей из галереи Аполлона, где хранятся французские коронные драгоценности, осуществили под усиленным сопровождением полиции.

Банк Франции, который хранит золотые резервы страны в хранилище на глубине 27 метров под землей, расположен всего в 500 метрах от Лувра, на правом берегу Сены.

Сам Лувр и Банк Франции пока не предоставили комментариев.

По данным следствия, 19 октября злоумышленники похитили восемь ценных предметов из коллекции музея общей стоимостью более 102 миллионов долларов. Преступники использовали строительный кран, чтобы проникнуть через окно на верхнем этаже во время рабочих часов, и скрылись на мотоциклах.

Этот инцидент стал громким скандалом во Франции.

После этого, Лувр оказался под критикой из-за задержек с модернизацией систем безопасности, которые необходимы для надлежащей защиты экспонатов. Об этом говорится в отчете Счетной палаты Франции за 2019–2024 годы.

