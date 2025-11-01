Практика судов
Ювелирная волна: после кражи драгоценностей в Лувре преступники добрались до испанской церкви

13:39, 1 ноября 2025
В Гранаде неизвестные украли 18 ювелирных украшений с образа Девы Марии.
В городе Гранада неизвестные ограбили церковь Санта-Крус-ла-Реаль, сняв как минимум 18 ювелирных украшений с образа Девы Марии Розарийской. Об инциденте сообщило Братство Розария, передает издание El Español.

По информации, о краже уже уведомлена полиция, которая начала расследование. Отмечается, что украденные украшения принадлежали не церкви, а были пожертвованиями прихожан — верующие приносили их как знак благодарности и молитвы.

В храме установлены камеры наблюдения, и правоохранители уже анализируют записи. Кроме того, следователи изучают отпечатки пальцев, найденные в часовне братства, и проверяют всех, кто посещал церковь в последние дни.

Как отмечает издание, это не первое ограбление в Санта-Крус-ла-Реаль: за последние годы там зафиксировали как минимум 20 инцидентов, три из которых касались именно Братства Розария.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Париже ограбили Лувр — из музея вынесли 9 предметов из коллекции Наполеона и императрицы. Ограбление Лувра длилось всего семь минут. 

Прокуратура Парижа рассматривает две версии ограбления Лувра: заказное и с целью отмывания денег.

Добавим, французский музей Лувр оказался под критикой из-за задержек с модернизацией систем безопасности, которые необходимы для надлежащей защиты экспонатов. 

После дерзкого ограбления средь бела дня Лувр спрятал самые ценные драгоценности под землей.

Также во Франции задержали пятерых подозреваемых в громком ограблении Лувра.

