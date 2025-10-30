Во Франции задержали пятерых подозреваемых в громком ограблении Лувра

Среди задержанных — предполагаемый участник нападения, установленный по следам ДНК, тогда как похищенные драгоценности на сумму €88 миллионов до сих пор не найдены.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Франции правоохранители задержали пятерых человек в 16-м округе Парижа и пригороде Сена-Сен-Дени. Операцию провели следователи Бригады по борьбе с бандитизмом (BRB) в рамках расследования громкого ограбления Лувра. Об этом сообщает Le Figaro.

По информации, все пятеро находятся под стражей, среди них — один из предполагаемых участников ограбления.

Прокурор Парижа Лора Бекко отметила, что задержаны «несколько лиц, которые были целенаправленно отработаны следствием».

Она добавила, что пока рано раскрывать детали, но один из подозреваемых связан с преступлением по найденным следам ДНК.

«Мы уже давно держали его на прицеле во время расследования», — объяснила прокурор, отметив, что другие задержанные могут помочь установить ход событий.

В прошлую субботу полиция уже задержала двух мужчин в возрасте 34 и 39 лет, которые ранее были известны правоохранителям. Одного из них поймали в аэропорту Руасси—Шарль-де-Голль, когда он пытался вылететь в Алжир. Во время допросов оба частично признались в содеянном.

Несмотря на это, похищенные драгоценности стоимостью около 88 миллионов евро до сих пор не найдены.

«Я сохраняю надежду, что драгоценности будут возвращены Лувру и французской нации. Их невозможно продать — еще не поздно их вернуть», — подчеркнула прокурор.

Задержанным предъявлены обвинения в «краже, совершенной организованной группой», и «сговоре с целью совершения преступления». Оба отправлены под арест.

В настоящее время более ста следователей BRB и Центрального управления по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей (OCBC) продолжают поиски четвертого участника преступления и возможных сообщников.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Париже ограбили Лувр — из музея вынесли 9 предметов из коллекции Наполеона и императрицы. Ограбление Лувра длилось всего семь минут.

Прокуратура Парижа рассматривает две версии ограбления Лувра: заказное и с целью отмывания денег.

Добавим, французский музей Лувр оказался под критикой из-за задержек с модернизацией систем безопасности, которые необходимы для надлежащей защиты экспонатов.

После дерзкого ограбления средь бела дня Лувр спрятал самые ценные драгоценности под землей.

Также во Франции задержали 2 из 4 подозреваемых в краже сокровищ Лувра на €88 миллионов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.